Il cast de La Pupa e il Secchione Show continua ad arricchirsi sempre di più, alla vigilia del suo esordio. Il programma completamente rinnovato e condotto da Barbara d’Urso su Italia 1 prenderà il via il prossimo martedì 15 marzo e la stessa padrona di casa ha svelato oggi a Pomeriggio 5 altri due nomi.

La Pupa e il Secchione Show: due famose pupe annunciate

Si tratta di due pupe note al pubblico, in particolare agli spettatori dei salotti della d’Urso. Il primo nome è strettamente connesso ad Alex Belli ed è la sua ex compagna Mila Suarez.

Proprio mentre Mila si trovava nella Casa del GF Vip in qualità di concorrente, Alex e Delia Duran entrarono per un confronto con lei.

La seconda pupa confermata risponde al nome di Vera Miales ed è nota per essere la compagna di Amedeo Goria, anche lui ex Vippone dell’ultima edizione che sta per concludersi.

Le due pupe andranno ad aggiungersi agli altri protagonisti de La Pupa e il Secchione Show: Gianmarco Onestini, Flavia Vento, Nicolò Scalfi, Paola Caruso, Aristide Malnati e Francesco Chiofalo.

Sul piano dei giudici, oltre a Federico Fashion Style e Antonella Elia ci sarà anche Soleil Sorge, fresca di GF Vip. L’influencer non è stata ancora ufficializzata ma la d’Urso ha fatto intendere ampiamente la sua presenza.