Da anni ormai Barbara d’Urso annuncia il ritorno “a settembre” del Grande Fratello Nip da lei condotto, ma puntualmente l’appuntamento è finora sempre slittato in favore del GF Vip che con questa sesta vincente edizione ha raggiunto la sua durata record di ben sei mesi di messa in onda. Ma quindi ci sarà o no una edizione “Nip” del reality?

Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso tornerà o no? Parla Andrea Palazzo

A rispondere, seppur tergiversando, è stato Andrea Palazzo, capo progetto del reality show condotto da Alfonso Signorini, il quale non ha confermato in maniera chiara il non ritorno del Grande Fratello Nip di Barbara d’Urso ma lo ha fatto capire perfettamente tra le righe. Ecco quali sono state le sue parole nella recente intervista a TvBlog.it:

Allora, la categoria ‘vip’ è ibridata ormai, è una definizione che non ha molto senso oggi. Questa edizione si definisce vip perché buona parte dei concorrenti sono riconoscibili, ma è chiaro che nel 2022 ci devono essere non soltanto Katia Ricciarelli e Giucas Casella, ma anche la star di Tik Tok che magari al grande pubblico televisivo non dice nulla…

Quando il buon Galanto lo ha incalzato a tornare sull’argomento GF Nip, Palazzo ha tentato di glissare ancora limitandosi a chiosare in modo ‘ambiguo’ ma al tempo stesso chiarissimo: