Anche la sesta edizione del Grande Fratello Vip sta per concludersi e alla vigilia della semifinale, Massimo Galanto per TvBlog.it ha incontrato Andrea Palazzo, il quale ha ripercorso tra le altre cose anche gli ultimi mesi di diretta e la conduzione di Signorini e le voci su Katia Ricciarelli.

La presenza di Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello Vip ha influito in qualche modo sulla soapizzazione del reality stesso? Ad intervenire è stato lo stesso Andrea Palazzo, capo progetto storico del programma, il quale ha commentato:

A suo dire, ad esempio, il rapporto personale tra Alfonso e Katia Ricciarelli avrebbe contribuito molto ai fini del racconto, poiché “lei si è sentita accolta e si è raccontata come mai aveva fatto prima”. A proposito di Katia Ricciarelli, sui social si è sparsa la voce che proprio Signorini abbia in qualche modo tutelato l’ex Vippona. Cosa ne pensa Palazzo di questo?

Quale dovrebbe essere il vantaggio per noi nel tutelare una persona più di un’altra? Onestamente, è secondario chi vince l’edizione, soprattutto rispetto a quello che c’è stato durante il suo percorso. Katia, così come tantissimi altri, non ha vinto, ma è stata una grande protagonista del Gf. Il vantaggio per noi di difenderla in cosa consisterebbe? Nell’averla una settimana in più in gara?