No, il video che aveva caricato Angelica Benevieri sulla disabilità, non è ironia e non fa ridere nessuno. Eppure, si presenta ancora fieramente online, nonostante il fidanzato Manuel Bortuzzo, dell’argomento, sia parte in causa.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo ed il video (discutibile) sulla disabilità

Il video lo trovate in apertura del nostro articolo e faccio fatica a “giudicarlo”. Mi verrebbe solo da fare una domanda: cosa ne pensa Franco Bortuzzo, contrario dal giorno zero sulla relazione con Lulù Selassiè, di questa brutta clip, condivisa – anche – per fare visite?

Lulù Selassiè è stata messa alla gogna perché non “rispettava” certe apparenti regole basilari di una famiglia che starebbe costruendo una immagine fatta di “facciata”.

Non andava bene il suo modo di truccarsi, di parlare, gesticolare e forse, anche di fare qualche capriccio (chi non litiga in coppia?).

Questo orrore, invece, verrà promosso?

Le facciate stuccate male, finiscono per crollare prima o poi.

No nn giustificate Manuel.

Poverino un corno.

Mi ricordo quando si DISSOCIAVA da Lulù per nulla ke nemmeno c’entrava lui con tutto quello che stava accadendo quella sera.

Ora voglio vedere quanto si dissocia dalla sua fidanzata ke ha deriso lui e tutti i disabili.#manuelbortuzzo — anna_rella94 (@fatinapersempre) September 10, 2022

Lavoro da diciannove anni in un centro di riabilitazione x ragazzi disabili. Conosco benissimo questa realtà,è diventata la mia vita.Tutto ciò mi lascia senza parole.Solo tanta ma tanta VERGOGNA e SCHIFO.#manuelbortuzzo — paola mizzoni (@paolamizzoni3) September 10, 2022

Sai perché sto piangendo Manuel? No non per te… tu te le sei andate a cercare tutto quello che ti sta capitando in questi mesi… sto piangendo per me e per tutti quelle persone che fanno parte della disabilità.. mi vergogno io per voi!#manuelbortuzzo — anna_rella94 (@fatinapersempre) September 10, 2022