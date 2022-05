Kailia Posey si è suicidata a 16 anni: addio alla bimba della GIF virale

Kailia Posey si è suicidata ad appena 16 anni. Forse il suo nome non vi dirà nulla ma possiamo assicurarvi che il suo viso birichino (poi diventato una GIF virale) l’avete visto (e utilizzato) tutti almeno una volta nella vita.

Kailia Posey è diventata famosa a soli cinque anni per via della famosa gif “grinning girl”. La smorfia che aveva regalato al pubblico del reality show americano Toddlers & Tiaras l’ha resa popolare in tutto il mondo.

Nelle ultime ore la terribile notizia: è morta a soli 16 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella giornata di ieri ed è stata la famiglia ad annunciarlo, svelando il suo suicidio:

Il suo acclamato talento di contorsionista aveva già portato a offerte di lavoro per tournée professionali e di recente era stata selezionata per essere una cheerleader al suo liceo il prossimo autunno.

Non solo, la famiglia di Kailia dice che amava l’aviazione e aveva in programma di continuare a lavorare nell’industria dell’intrattenimento mentre perseguiva il suo obiettivo di una licenza di pilota commerciale.

Kailia aveva festeggiato il suo 16esimo compleanno il 19 aprile, poche settimane prima della sua tragica scomparsa. Ancora non è chiaro se fosse sola al momento della morte.

Un portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Whatcom ha rifiutato di commentare la questione, dicendo a The US Sun: “Non stiamo rilasciando alcuna informazione al riguardo perché si tratta di un’indagine attiva”.

La notizia della morte è stata condivisa per la prima volta da sua madre, Marcy Posey Gatterman, che lunedì mattina ha scritto su Facebook: “Non ho parole o pensieri. Una bellissima bambina se n’è andata. Per favore, rispettate la nostra privacy mentre piangiamo la perdita di Kailia. La mia bambina per sempre”.

