Piccolo screzio tra Jessica e Soleil al Grande Fratello Vip. La princess ha commentato il rapporto incoerente tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ma l’italo americana si è inserita a gamba tesa.

Ieri si sono detti la qualunque… io boh. Mi viene da ridere, mi sembra una presa in giro. La trovo incoerente come cosa, ed anche ridicola. Senza orgoglio e senza dignità proprio, secondo me. Ti dice che ti senti una nullità quando litigate, ti dice la qualunque, vi sminuite a vicenda e poi mimì e cocò. L’amor proprio esiste anche.

Dopo l’intervento di Jessica anche Soleil si è introdotta nel discorso puntando il dito contro la princess:

Jessica però ha voluto precisare:

Nonostante il battibecco, la Selassiè ritrovandosi con Delia, ha usato parole di stima e affetto nei confronti di Soleil:

Se conosci il suo lato bello potreste divertirvi qui dentro perché lei è molto creativa, divertente, ti fa ridere. Ha tanto di bello che spesso nasconde facendo la parte della stronz* ma ha un bel cuore.

Probabilmente lei ha percepito questa cosa in Alex e forse non sapeva neanche come uscirne. Secondo me il tempo che passerai qui sarà anche per elaborare il tuo amore per Alex. Per uscire da qua più forte, consapevole e decisa. In qualunque relazione può succedere un momento di smarrimento, l’importante è ritrovarsi.