Spinta dall’affetto nei confronti della sorella, oggi Lulù ha fatto una lunga predica a Jessica. La principess è convinta che la maggiore non si stia comportando nel modo giusto nella Casa del Grande Fratello Vip, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

Lulù attacca Jessica al GF Vip: “Sei pazza, che figura di merd*, io mi vergogno!”

“Lo faccio per te, perché ti voglio bene” afferma Lulù. Secondo la piccola delle princess, Jessica dovrebbe smetterla di inseguire Alessandro e di fare le sue solite battute sarcastiche che non fanno altro che metterla in cattiva luce e dare fastidio a Sophie:

Il comportamento che hai è da sfig*ti. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incazzerei. Vivi in un altro mondo, sembra che non hai mai visto un uomo. Mi dispiace tanto per te… Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Non puoi sbagliare in televisione e fare una figura di merd*. Io mi vergogno, nostra madre sarà incazzata nera. Il tuo comportamento è da sfig*ta. Anche con sto Barù non sai qual è il modo giusto. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche.

Jessica, più tranquilla della sorella, ha affermato di non essere lei il motivo delle liti tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni:

Non è così Lulù. Uno non può essere amico, ma non ho capito… Lo sai che le mie battute non sono il motivo per cui loro litigano, lo sai vero? Pure io mi sono imbarazzata in puntata. Lo fai per me? Nel modo sbagliato… Questa è la tua percezione. Anche a me dispiaceva quando tu facevi figure di merd* in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per poter capire. Devo imparare qual è il modo giusto. Anche se dici cose giuste passi dalla parte del torto con questo atteggiamento.