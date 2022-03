Corrente di aria gelida nella Casa del Grande Fratello Vip. Delia Duran ha riportato un pettegolezzo a Jessica Selassiè con protagonista Barù che non è affatto piaciuto alla princess.

Proprio per questo motivo stamattina Jessica ha affrontato Barù mettendo sul piatto il tema del giorno: “Ho saputo di ieri che mi hai tirato in ballo. Nella conversazione con Delia che ti ha detto che ti ha nominato. E tu hai chiesto: ‘Perché non hai nominato Jessica?’”.

Pronta la “difesa” dell’esperto di vini:

No, non l’ho detto. Guarda, lascia stare. Lascia stare la conversazione, non hanno senso. Non lo so… Ho detto questo? Non lo so. Non ho la più pallida idea, ci sta. Non è che ho detto: ‘Non devi nominare Jessica’… Ho detto… Boh. Io ti ho usato come esempio. Era una curiosità. Non ti può nominare. Non ho detto nominala o dovevi nominare lei. Tu non fai parte della mia alleanza, esatto.