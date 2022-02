“Delia? Spero non arrivi in finale! L’amicizia con Soleil è strategia”, l’affondo di Jessica al GF Vip

L’atteggiamento di Delia Duran comincia a infastidire alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Manila, dopo aver parlato con la moglie di Alex Belli, ha ascoltato il nuovo sfogo di Jessica Selassiè.

Jessica contro Delia: “Spero non arrivi in finale!”

“L’avvicinamento tra Delia e Soleil? Ci credo poco, secondo me è strategia. Sole ci parla per il quieto vivere”, afferma Jessica. Manila ne approfitta per raccontare alla princess la conversazione appena avuta con la Duran:

Io le ho detto che le scherza in maniera seducente suo malgrado. Sempre questa storia che tu e Barù non siete fidanzati… Delia dice che non le interessa Barù. E’ una incoerenza… Se non ha un coinvolgimento cosa le costa fermarsi e non andare oltre? Quando lei dice di essere fatta così, alla fine anche nel rispetto della sensibilità altrui… sembra che qui appena chiedi un po’ di attenzione loro debbano snaturarsi. Ma poi il matrimonio con Alex, mi ha detto che è libera perché è stata solo una preghiera senza alcun valore.

Jessica confida di non riuscire più a credere all’autenticità di Delia:

Che dire? So solo che spero non vada in finale perché non se lo merita! Cosa ha raccontato di concreto Delia? Fino ad oggi ha raccontato il triangolo e il matrimonio difficile. Di che stiamo parlando? Se lei non si considera sposata a quel punto non è tradimento nemmeno quello con Soleil perché loro sono per l’amore libero.

Stasera prevedo una puntatona!