Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate: silenzio rotto, la richiesta

Jenny De Nucci e Ariete si sono lasciate. La prima è famosa per aver partecipato alla prima edizione de Il Collegio, imponendosi successivamente nel campo della recitazione, mentre la seconda è una delle più apprezzate artiste del panorama indie italiano.

Io e Arianna non stiamo più insieme, vi chiedo gentilmente di non taggarmi più in nessun video o di dirmi con chi la vedete in giro o chi vedete sotto al suo palco. Da un po’ che volevo scriverlo, ma ultimamente sta diventando ingestibile da tenere privata come cosa, quindi please rispettate questo momento.

Essendo stata una relazione pubblica, mi sembrava giusto, anche se sono contraria a queste cose, di scrivere due righe in merito. Non farò un papiro strappalacrime, sappiamo io e lei com’è andata ed è giusto che rimanga privato. Diceva Massimo Pericolo: amarsi in pubblico e lasciarsi subito. Buonanotte.