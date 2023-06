L’Isola salta per la morte di Berlusconi: come i naufraghi hanno appreso la notizia, la reazione di Helena

Ieri sera sarebbe dovuta andare in onda la nona puntata dell’Isola dei Famosi, la semifinale, ma in seguito alla morte di Silvio Berlusconi l’intera programmazione Mediaset ha subito delle importanti quanto inevitabili variazioni.

Isola, i naufraghi messi al corrente della morte di Berlusconi

Ilary Blasi, padrona di casa dell’Isola dei Famosi, ha voluto mandare il suo pensiero alla famiglia Berlusconi ed in particolare all’amica Silvia Toffanin, nuora dell’ex premier scomparso a 86 anni.

Nel frattempo, in Honduras anche i naufraghi si saranno domandati cosa stessa accadendo in Italia, e ad informarli ci ha pensato l’inviato Alvin. E’ stato lo stesso a renderlo noto attraverso il suo profilo Instagram:

Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia.

Non sono serviti altri dettagli per comprenderne il riferimento. Dalle immagini postate si intravede l’espressione affranta di Helena Prestes. Proprio la modella brasiliana, qualche settimana fa si era premurata di chiedere in diretta come stesse Berlusconi.