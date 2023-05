Anche all’Isola dei Famosi 2023 c’è preoccupazione sullo stato di salute di Silvio Berlusconi: come sta? A domandarlo è stata una concorrente, Helena Prestes, nonché colei che sembra avere la meglio, in queste settimane, nei sondaggi sul preferito.

“Come sta Silvio Berlusconi?”, la domanda di Helena Prestes all’Isola

La domanda di Helena Prestes su Silvio Berlusconi, evidentemente avrà spiazzato anche Ilary Blasi e gli opinionisti in studio. L’episodio è avvenuto nel corso del momento nomination.

Dopo aver fatto il nome di Alessandro Cecchi Paone come naufrago da nominare, la modella brasiliana ha richiamato l’attenzione della padrona di casa per farle una domanda ben precisa: “Posso chiedere una cosa che non so della vita reale?”.

“Chiedi”, ha replicato Ilary Blasi. A quel punto la naufraga ha proseguito: “Vorrei sapere se Silvio Berlusconi sta bene”. Una domanda che ha lasciato tutti senza parole, tranne Enrico Papi che ha subito risposto dallo studio “Sì, sì”. Helena si è quindi mostrata felice. Ilary Blasi, di contro, sarà rimasta certamente spiazzata dalla domanda fuori contesto, mentre ci ha poi pensato Vladimir Luxuria a riportare l’attenzione sui giusti binari.

Come sappiamo, Silvio Berlusconi da circa un mese è ricoverato a causa di una complicazione polmonare causata da una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da circa due anni.