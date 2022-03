Il clima è già accesissimo all’Isola dei Famosi 2022. Già nella seconda puntata abbiamo avuto modo di assistere alle prime liti in diretta ed alle iniziali antipatie. Il secondo appuntamento ha visto anche i primi naufraghi lasciare il gruppo e l’arrivo di nuovi concorrenti.

Isola dei Famosi 2022, la seconda puntata del 24 marzo

Tre in tutto i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022, ovvero Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Ilona Staller e Marco Melandri, dopo aver perso il televoto sono finiti su Playa Sgamada dove rimarranno fino alla prossima puntata.

Momento emozionate, quello vissuto con Ilona Staller ed il racconto della sua vicenda personale legata al figlio, con il video messaggio di quest’ultimo.

Tra prova del bacio in apnea – persa da Jovana e Roger e che non ha permesso di avere il kit per la costruzione della zattera -, prova ricompensa e prova del fuoco, la puntata è proseguita. A conquistare l’immunità sono stati Nicolas Vaporidis e Estefania, su Playa Sgamada il leader è Ilona.

Momento nomination: al termine delle votazioni, ad andare al televoto sono stati Carmen e Alessandro ed Antonio e Floriana, questi ultimi votati dai leader Nicolas e Estefania.