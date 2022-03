Dopo aver archiviato le nomination e i sondaggi sull’eliminato del GF Vip, passiamo prontamente a quelli dell’Isola dei Famosi. Questa sera, giovedì 24 marzo, andrà in scena la seconda puntata del reality condotto da Ilary Blasi e già ci si chiede chi sarà eliminato. Tre le coppie a rischio: vediamo cosa dicono in merito i principali sondaggi online.

Eliminato Isola dei Famosi 2022: chi sarà?

Ilona Staller con Marco Melandri, Antonio Zequila con Floriana Secondi, Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro Iannoni: sono loro le tre coppie che sin dall’esordio dell’Isola dei Famosi 2022 si sono ritrovate in nomination e questa sera a rischio eliminazione. Chi avrà la peggio?

Non ci resta, come nostra tradizione, dare uno sguardo a quello che dicono i principali sondaggi online, i quali sembrano tutti propendere per il medesimo risultato. Partiamo dal sondaggio ospitato dal portale Reality House: con il 50% dei voti espressi risulta a rischio eliminazione Ilona e Marco, seguiti al 37% da Antonio e Floriana. I meno a rischio sarebbero mamma e figlio, Carmen e Alessandro.

Lo stesso risultato viene ricalcato anche dal sondaggio ospitato su Grande Fratello Forum, che vede a rischio la coppia formata da Ilona e Melandri.

Non cambia la situazione in merito al sondaggio lanciato da Novella2000.it secondo il quale la coppia a rischio sarebbe quella formata da Ilona Staller e Marco Melandri con il 52% delle preferenze, seguito da Zequila e Secondi al 36% e infine il 12% per Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni.