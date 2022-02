Isola dei Famosi, salta uno degli opinionisti? “Problemi col contratto”

Come ben sapete, il ruolo di inviato di Massimiliano Rosolino all’Isola dei Famosi è saltato per dare nuovamente spazio ad Alvin. Durante le chicche di gossip di Casa Chi sono stati svelati alcuni retroscena sul reality show per quanto riguarda concorrenti e opinionisti.

Torna Alvin per la terza volta. Non c’è Massimiliano Rosolino ma ritorna la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, è ufficiale. Per quanto riguarda gli opinionisti in studio, c’è un po’ di caos anche qui.

Se da un lato Nicola Savino ha trovato subito una nuova collocazione dopo le Iene, pare che il nome di Vladimir Luxuria sia saltato perché ci sarebbero dei problemi con il contratto.

La prima scelta di Ilary Blasi era Amanda Lear ma non si è concretizzata per problemi di salute e contratto. Da escludere la presenza di Soleil come ospite in studio.

Anche Ambra è saltata così come Amanda Lear, sono saltate entrambe come opinioniste.