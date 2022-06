Lavori in corso in Casa Mediaset? A quanto pare l’Isola dei Famosi potrebbe andare in onda su Canale 5 per l’ultima volta: cosa succederà dopo? Cambio di rete, o così pare…

Isola dei Famosi lascia Mediaset? L’indiscrezione

Quella che sta per concludersi potrebbe essere l’ultima stagione per l’ Isola dei famosi targata Mediaset. – scrive the pipol tv – Sembrerebbe che il rinnovo per una nuova edizione, non sia stato preso in considerazione dal Biscione. Che cosa succederà dunque? Rivedremo i naufraghi in Rai o sulle piattaforme digitali nascenti? Di certo c’è che l’unico reality, in onda su canale 5 nella stagione 2022, che a settembre riaprirà le porte di casa, sarà il Gf Vip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)



Personalmente non credo che un format vincente e popolare con l’Isola possa traslocare nelle “piattaforme digitali nascenti”.

Se il cambio ci sarà veramente, opterei di più per un ritorno alle origini in Rai: voi cosa ne pensate?

Altri focus sull’argomento

Eliminato Isola dei Famosi 2022, Estefania e Lory: ecco cosa dicono i sondaggi del 6 giugno

https://t.co/XVT8bi3o1d#isola — BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 6, 2022