Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo hanno avuto una bella storia d’amore ancor prima dell’Isola dei Famosi. Tra le pagine del settimanale Mio, ad intervenire sulla faccenda ci ha pensato la mamma di lui, Emanuela Fuin.

La storia tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago

Edoardo e Diana? Mi piacevano molto insieme, li vedevo affiatati e carini. Lei aveva ancora delle cose irrisolte per la sua storia passata e non era del tutto libera per lasciarsi andare in questa relazione ma sono rimasti in buoni rapporti e si sentono e vedono spesso. Mi sarebbe piaciuta molto come nuora. Un ritorno di fiamma? Non saprei: ora sono ottimi amici ma ben venga!

E se Edoardo sta timidamente conoscendo Mercedesz Henger, Diana attualmente ha ritrovato l’amore tra le braccia di Benjamin Walsh, fotografo professionista e direttore creativo che lavora a Los Angeles.

Diana Del Bufalo si è fidanzata dopo la rottura con Edoardo Tavassi: ecco chi è lui – FOTO https://t.co/JkmHRwGsGE — BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 9, 2022

Diana Del Bufalo fidanzata con Edoardo Tavassi: “Sono innamorata pazza” https://t.co/3uULqR6Ual — BlogTivvu.com (@blogtivvu) February 26, 2020

Diana Del Bufalo e Edoardo Tavassi si sono lasciati, ecco il post che lo conferma

https://t.co/ZYwjpQ35tS — BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 11, 2020

La scheda di Edoardo

Edoardo nella vita fa il videomaker. Per lui è la prima volta in un reality e, dopo aver iniziato questa avventura insieme a sua sorella Guendalina, è pronto a mettersi in gioco per affrontare qualsiasi sfida.

La fame non lo spaventa per niente ed è pronto ad affrontare qualsiasi prova con forza, tenacia e caparbietà.

