Cosa hanno in comune l’Isola dei Famosi e il GF Vip? Lo scoop hot: “due concorrenti hanno avuto rapporti intimi”

Estate, tempo di gossip. Nell’attesa di leggere la notizia di cronaca rosa che possa appassionarci per tutti questi mesi bollenti, Biagio D’Anelli ha sganciato una notizia su Instagram, tirando in ballo il Grande Fratello Vip e l’Isola dei Famosi.

Cosa hanno in comune l’Isola e il Grande Fratello Vip? Spunta uno scoop bollente

Cosa hanno in comune L’ isola dei famosi e il Grande Fratello Vip? Ve lo dico io: un concorrente dell’Isola ha avuto rapporti sexual con un concorrente del GF Vip.

Biagio ci ha detto tutto e non ci ha detto niente.

Sta parlando di questa attuale edizione del reality show dell’Honduras? Oppure si tratta di qualcosa che fa riferimento al passato?

Di recente, anche Deianira ha lanciato un’indiscrezione sul GF Vip e, anche in questo caso, l’argomento si è presentato piuttosto generico.

Eccovi un breve riassunto: pare che un ex concorrente abbia inviato su WhatsApp delle foto piuttosto intime ad una ex gieffina e lei, a sua volta, le abbia mostrate ad una terza persona.

Su Twitter si sono ipotizzati dei nomi che hanno costretto l’appassionata di gossip a fare delle precisazioni, svelando che non stava parlando dell’ultima edizione ma si riferiva ad uno “scoop” del passato (poi ha cancellato tutto).

Qualcuno deve anche aggiornarmi sulla tresca tra gieffini e lo scambio di nudes perché ho avuto una giornata super impegnativa al lavoro, sto prendendo il cellulare in mano solo ora e ho bisogno di nutrirmi di questo — Paola. (@Iperborea_) June 2, 2022

Vorrei dare un consiglio agli influencer che fanno gossip sui social. Se lanciate notizie tanto generiche – in sintesi – non ci state dicendo proprio niente: eddai, mica devo spiegarvi tutto io, in questo modo chiunque (con un discreto seguito online) potrebbe lanciare una ipotetica indiscrezione.

Amici, voi avete delle idee?

Che qui si divertono a fare gli indovinelli sotto l’ombrellone (si scheza eh… non mi fate i permalosi).