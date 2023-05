Chi salvare tra Helena Prestes, Pamela Camassa e Fabio Ricci dei Jalisse? Solo proprio loro i tre naufraghi nominati al termine della quinta puntata andata in onda nella prima serata di ieri 15 maggio su Canale 5. Come sempre potrete esprimere la vostra preferenza nel nostro sondaggio in fondo all’articolo.

Isola dei Famosi 2023, chi salvare: il SONDAGGIO

Helena Prestes, Pamela Camassa o Fabio Ricci: chi si salverà e chi sarà il nuovo eliminato della sesta puntata dell’Isola dei Famosi in onda il prossimo lunedì? I tre nominati lo scopriranno tra sette giorni: tutto è in mano al pubblico di spettatori.

Nel corso della passata puntata abbiamo scoperto il nuovo eliminato, ovvero Gian Maria Sainato, risultato il meno votato tra i nominati.

Anche questa settimana il pubblico da casa come sempre potrà esprimersi attraverso lo strumento del televoto, ma di seguito potrete votare al nostro sondaggio che ci aiuterà ad avere una prima panoramica sul sentiment degli utenti del web.

