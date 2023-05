L’Isola dei Famosi 2023 è giunta alla sua quinta puntata. Cosa è successo nell’ultimo appuntamento andato in onda ieri sera, 15 maggio, su Canale 5? Come sempre non sono mancate le dinamiche tipiche del reality, ma anche un nuovo eliminato ed i nominati.

Eliminato Isola dei Famosi 2023, quinta puntata 15 maggio

Cinque i nominati della precedente puntata dell’Isola dei Famosi a rischio eliminazione nell’appuntamento di ieri. Fiore Argento, Gianmaria Sainato, Helena Prestes, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno affrontato il televoto e ieri sera abbiamo scoperto il responso.

Il primo naufrago a salvarsi è stato Paolo Noise, seguito da Fiore e dall’amico Marco. Al ballottaggio finale sono arrivati Helena e Gianmaria ma ad avere la peggio è stato quest’ultimo. Ecco quali sono state le percentuali: Marco 34%; Noise 32%; Helena 17%; Fiore 9% e Gianmaria 8%. Quest’ultimo ha dato il bacio di Giuda a Marco.

Nel corso della serata abbiamo assistito anche all’abbandono di Fiore Argento che, dopo aver inizialmente cambiato idea, alla fine è tornata sui suoi passi iniziali ed ha deciso di lasciare il reality.

Nathaly Caldonazzo, invece, finora sull’Isola di Sant’Elena, si è riunita al resto dei naufraghi.

Le nomination

Spazio quindi alle nomination che si sono così svolte:

Andrea ha nominato Fiore

Fabio ha nominato Helena

Luca ha nominato Helena

Paolo ha nominato Pamela

Pamela ha nominato Helena

Alessandra ha nominato Helena

Cristina ha nominato Helena

Helena ha nominato Alessandra

Corinne ha nominato Fiore

Nathaly ha nominato Helena

Fiore ha nominato su Andrea

Helena è risultata la più nominata; Marco, leader della serata, ha mandato al televoto Pamela e Fabio. I nominati sono quindi Fabio, Helena e Pamela.