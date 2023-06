Chi salvare tra Helena Prestes e Gian Maria Sainato? Due nomi e due nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi 2023 messi a confronto in occasione della puntata di lunedì prossimo, la numero nove. Nell’appuntamento di ieri, 5 giugno, al termine delle nomination sono emersi proprio i nomi di Helena e di Gian Maria, quest’ultimo avanzato dalla leader. Chi si salverà? Potrete esprimere la vostra preferenza nel sondaggio in fondo alla pagina.

Isola dei Famosi 2023, chi salvare: il SONDAGGIO

Helena Prestes o Gian Maria Sainato: solo uno supererà il nuovo televoto dell’Isola dei Famosi 2023, il reality giunto ormai alle sue battute finali. Per scoprire chi dei due sarà chiamato a lasciare l’Honduras, occorrerà però attendere il prossimo lunedì.

Solo nel corso della nona puntata dell’Isola scopriremo chi dei due naufraghi in nomination si salverà. I due, un tempo amici, adesso sono arrivati col farsi la guerra. Helena, in particolare, continua a non essere particolarmente amata dal resto del gruppo di naufraghi.

Ancora una volta il pubblico da casa avrà modo di esprimere il proprio parere attraverso lo strumento del televoto, il solo valido ai fini del programma. Tuttavia potrete esprimere il vostro parere anche attraverso il nostro sondaggio a seguire.

Isola 2023: Helena Prestes o Gian Maria Sainato, chi vuoi SALVARE? Helena Prestes

Gian Maria Sainato Vota