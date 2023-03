Isola dei Famosi 2023, cast che sta “agitando i vertici Mediaset”, ecco per quale motivo

Tutto pronto (o quasi) per l’Isola dei Famosi 2023 che partirà su Canale 5 subito dopo il termine della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ilary Blasi sarà accompagnata in studio da Enrico Papi e Vladimir Luxuria mentre Alvin continuerà ad essere l’inviato.

Isola dei Famosi 2023: “Il cast sta agitando i vertici”, il motivo

Alberto Dandolo via Dagospia, ha svelato quali sarebbero le attuali preoccupazioni della rete dopo aver gestito, in maniera difficoltosa, l’ultima edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda:

So finiti i sordi. Dalla fu Suor Cristina al “noto” fashion blogger Gianmaria Sainato al prezzemolone Cecchi Paone col baby fidanzato. Il cast dell’isola dei (presunti) Famosi sta agitando i vertici del Biscione. Troppi sconosciuti e rischio trash, dopo le polemiche per il Grande Fratello Vip. Ilary Blasi riuscirà ad evitare il rischio Titanic? Ah non saperlo.

Il cast ufficiale della nuova edizione

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Mazzoli Paolo Noise Gianmarco Onestini Helena Prestes Fiore Argento Elga e Serena Enardu Cristopher Leoni Claudia Motta Gian Maria Sainato Marco Predolin Nathaly Caldonazzo