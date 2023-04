Isobel piange dopo il serale di Amici 22: ecco per quale motivo

Isobel, la ballerina più talentuosa di questa nuova edizione di Amici 22, dopo la sesta puntata del serale dello scorso sabato sera ha avuto un forte crollo ed è scoppiata a piangere.

Isobel Kinnear dopo aver ballato una coreografia che ripercorreva la sua infanzia insieme alla sua famiglia, ha avuto un nuovo momento di commozione anche in casetta, al termine della puntata: “Mi mancano tantissimo”.

“Forse è stata la prima volta ad Amici che non ho pensato troppo mentre ballavo. Mi manca la mia famiglia, tanto. Non li sento, sono dall’altra parte del mondo, è una cosa bella essere qui, quindi grazie”, ha svelato la ballerina di Amici 22 durante il suo forte momento di commozione.

Isobel rivedendo le immagini della sua esibizione nella puntata di sabato in cui sono apparse le foto da bambina con la sua famiglia non riesce a trattenere le emozioni 🧡 #Amici22 pic.twitter.com/wkljQJoPip

Isobel, proprio di recente, ha spiegato anche per quale motivo ha lasciato l’Australia in favore del talent show:

Non lo so bene, prima di tutto la mia famiglia ama viaggiare. Come ho scoperto di questo talent? La mia prima volta in Europa è stata quando avevo 9 anni. Sono venuta a Roma e Venezia e mi sono innamorata dell’Italia. Lo stile è molto diverso qui e anche le persone, le amo. Sono tutti così carini, sono tutti amichevoli e pronti ad aiutarti.

Solamente una volta in Italia avrebbe sentito parlare proprio della scuola del talento:

Poi ho sentito di Amici e amo le opportunità che regala. Questo non esiste in Australia. Questa è una cosa molto triste perché abbiamo molti ballerini di talento, ma non esiste un programma simile per ballerini e cantanti. Diciamo che è tutto dedicato allo sport al football. Mi piace la tv la adoro. Vorrei fare tutto, non solo la ballerina. Amerei fare l’attrice e la conduttrice, non solo la danza credo.

Il mio mito è Lorella Cuccarini perché lei fa tutto. Lorella è l’esempio di chi può fare davvero dalla danza alla recitazione. Vorrei restare in Italia. Se so cucinare? Sono brava in cucina, ho imparato un pochetto stando in questo paese. Anche se mi manca la mia famiglia, io sono molto legata ai miei. Mia mamma è come la mia migliore amica. A lei racconto tutto e non abbiamo segreti. Ci sentiamo spesso e i miei amici qui lo sanno.