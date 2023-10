Primo infortunio a Ballando con le Stelle 2023. Come spesso accade, il talent show ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha inaugurato la sua stagione degli infortuni. Lo ha svelato la conduttrice, ospite in collegamento con la puntata di ieri Caterina Balivo, La volta buona.

Milly Carlucci ha anticipato, in vista della seconda puntata, la presenza dei Pooh come ballerini per una notte. In apertura però assisteremo allo spareggio iniziale tra Rosanna Lambertucci ed Antonio Caprarica, a proposito del quale la Carlucci ha commentato:

Tra l’altro Caprarica si è infortunato ad una gamba… Ma qui gli stiramenti sono all’ordine del giorno! Noi siamo un reparto di pronto soccorso in pratica… Per tutti eh? Perchè Lorenzo ancora zoppica per il suo ginocchio. Dobbiamo fare scongiuri e cercare di rimanere saldi e forti. Mai mollare!

Caterina Balivo ha ovviamente fatto l’in bocca al lupo a Antonio Caprarica, sottolineando come ci tenesse tanto alla gara. Milly Carlucci ha allora aggiunto un altro particolare rispetto all’esibizione del concorrente infortunato: