Dopo aver perso la casa nell’incendio di Milano, Mahmood sarà sicuramente provato e angosciato. Nonostante il suo stato d’animo, l’artista con la solita sensibilità è voluto ugualmente tornare sui social per aggiornare gli estimatori e fare un appello.

Incendio Milano, Mahmood torna sui social e lancia un appello

Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali. Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto. Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno.

Per fortuna nell’incendio non ci sono stati morti e nemmeno feriti importanti. Nonostante questo, perdere la casa con dentro gli oggetti più cari è sicuramente un danno incredibile che non può passare inosservato.

Spero che l’appello di Mahmood non passi inascoltato e che le famiglie, che in questo momento si trovano a dover ricominciare, ricevano il giusto sostegno e l’aiuto necessario per iniziare da capo una nuova vita.

