Ilary Blasi, “simpatia” per un caro amico di Totti? Noemi Bocchi sbarca a Sabaudia: il gossip

Nuovo capitolo del gossip più esclusivo dell’estate 2022, quello che vede protagonisti Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. Sull’ultimo numero di Chi sono state pubblicate le nuove foto che testimonierebbero come la storia d’amore tra l’ex Capitano della Roma e la 34enne pariolina stia proseguendo nonostante la grande attenzione mediatica. Adesso però l’attenzione dei giornali di cronaca rosa si starebbe concentrando anche su un presunto uomo misterioso che avrebbe attirato l’attenzione della conduttrice.

Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi: gli ultimi gossip

A svelare nuovi ghiotti dettagli è stato il settimanale Nuovo che ha interpellato una fonte la quale in merito al gossip del momento su Ilary e Totti si è lasciata scappare una serie di dettagli interessanti:

Se è vero che Francesco Totti è pazzo di Noemi Bocchi è anche vero che Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex.

E non sarebbe l’unico giornale a parlare di un misterioso uomo nella vita di Ilary Blasi. Diva e Donna parlerebbe di un cavaliere che però vivrebbe a Milano, città nella quale tra l’altro la conduttrice si reca spesso per motivi lavorativi e dove si ipotizza possa trasferirsi nei prossimi mesi. C’è perfino che ha definito l’ormai ex coppia Totti-Ilary “aperta” da tempo e con un unico accordo: mantenere il massimo riserbo sulle rispettive vite private. Cosa alla quale però Totti sarebbe venuto meno facendosi beccare con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

Intanto nei giorni scorsi Ilary Blasi avrebbe lasciato la dimora di famiglia a Sabaudia ed è giunto Francesco Totti. Qui secondo il quotidiano Il Messaggero sarebbe giunta anche Noemi che avrebbe preso in affitto una casa a San Felice Circeo, vicino Sabaudia con i figli di 10 e 8 anni avuti dall’ex marito. Un gesto che dimostrerebbe le intenzioni serie della donna nei confronti di Totti (e si presume viceversa).