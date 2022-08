Mentre Ilary Blasi si godeva gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia, prima di passare il testimone all’ex marito Francesco Totti, quest’ultimo veniva nuovamente pizzicato sotto casa di Noemi Bocchi, la sua nuova compagna. La nuova prova arriva dalle foto scattate e pubblicate sull’ultimo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la nuova paparazzata di Chi

Il nuovo servizio sulla rivista di gossip conferma che la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi continua e documenta l’ultimo incontro dell’ex Capitano prima di trasferirsi a Sabaudia dove trascorrerà i prossimi giorni con le sue due figlie.

Stando ai fotogrammi pubblicati dal settimanale, Francesco Totti avrebbe trascorso la notte tra giovedì e venerdì scorsi proprio a casa di Noemi. Giunto intorno alle 21.30, sarebbe entrato dal cancello che porta all’abitazione della nuova compagna.

Poco più di 12 ore dopo, intorno alle 10.30, Noemi Bocchi sarebbe uscita di casa con la figlia. Sapeva di essere seguita dai fotografi e sperava che così facendo potesse lasciare via libera al compagno. Ma così non è stato in quanto i paparazzi rimasti appostati sotto l’abitazione, poco dopo hanno immortalato Totti a bordo di una moto mentre si allontanava a tutta velocità dalla “zona di pericolo”.