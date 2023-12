Ilary Blasi incinta? Spunta l’indiscrezione bomba: ecco come stanno le cose

Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip nostrano. Dopo l’uscita del suo docu-film in esclusiva su Netflix, Unica, non si placa l’attenzione sulla vita privata della conduttrice, ex moglie di Francesco Totti. Il racconto del tradimento subito e la fine del suo matrimonio, però, sono ora oscurati da un’altra indiscrezione sul suo conto.

Ilary Blasi è incinta? Esplode il gossip

Come sappiamo, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha ritrovato il sorriso e l’amore tra le braccia di un altro uomo. Lui è Bastian Muller, la cui relazione andrebbe avanti a gonfie vele da circa un anno.

In concomitanza al loro primo traguardo di coppia, però, si è diffusa una indiscrezione molto interessante: pare infatti che Ilary Blasi sia incinta.

A diffondere il gossip, come sempre da prendere con le dovute distanze, è l’esperta di pettegolezzi, Deianira Marzano, la quale sul proprio profilo Instagram ha condiviso la segnalazione ricevuta:

Ilary Blasi è incinta! Fonti sicurissime me lo hanno confermato.

Secondo chi le ha segnalato il gossip, un indizio sarebbe da ricercare nel fatto che Ilary durante la sua vacanza avrebbe evitato di sciare. Tuttavia, la stessa Deianira avrebbe in qualche modo preso le distanze, non credendo particolarmente alla segnalazione.