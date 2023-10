Si dice “la volpe che non arriva all’uva dice che è acerba”. Questo proverbio calzerebbe a pennello per parlare di Perla Maria Monsè, la figlia dell’ex del Grande Fratello Vip “scartata” da Il Collegio, format (flop) della seconda rete di Casa Rai.

Il Collegio, la figlia di una ex del Grande Fratello Vip lancia frecciatine

Dopo l’ingresso di Carmelina Iannoni e Aurora Costantini (rispettivamente figlie di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi), la figlia della Monsè si è arrabbiata moltissimo per non essere stata considerata per Il Collegio con la “scusa” di essere la figlia di un volto noto:

Il motivo per il quale non avete mai visto figli di Vip a Il Collegio è legato a una regola secondo la quale i figli dei Vip non possono partecipare. – aveva spiegato Perla Maria – Quest’anno ho fatto un tentativo, mi sono iscritta ai casting senza specificare di essere figlia di Maria Monsè. Pensavo non si sarebbero accorti che sono la figlia di un personaggio che lavora in tv. Quando il mio agente è andato a comunicare che mi ero iscritta ai casting, gli autori gli hanno fatto presente che sapevano che fossi la figlia di Maria Monsè e gli hanno detto ‘Che cosa si iscrive a fare? Sapete benissimo che i figli dei Vip non possono partecipare’. Quindi mi sono messa l’anima in pace.

Poi la svolta:

Due giorni fa arriva la notizia che due figlie di Vip parteciperanno a Il Collegio. Chiamo il mio agente e lui, arrabbiatissimo, chiama gli autori e chiede spiegazioni. Un autore gli ha detto che avevano deciso per questo cambiamento all’ultimo momento. Questo è quello che è accaduto. Nessuno mi ha avvertito.

Oggi, a distanza di alcune ore dalla nuova puntata de Il Collegio, la giovane è tornata con una nuova stilettata fresca di giornata:

Quando per far parlare di loro si sono dovuti chiudere al Collegio a costo di farsi tagliare i capelli. Mentre a me è bastato un semplice TikTok su Il Collegio per finire su tutti i siti web. Ed eccomi qui con i miei lunghi capelli.