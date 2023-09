Cresce sempre di più l’attesa in vista della nuova edizione de Il Collegio 2023. L’ottava edizione del docu-reality in onda nella prima serata di Rai2 sarà ricca di novità. Oltre ai nuovi alunni che caratterizzeranno la classe, non mancheranno alcune new entry anche per quanto riguarda i professori, con una chicca imperdibile: l’arrivo di cinque prof Vip.

Il Collegio 2023: i professori Vip

Nella nuova edizione de Il Collegio 2023, il pubblico incontrerà alcuni professori famosi che si uniranno al corpo docente per arricchire l’esperienza degli studenti. Chi sono? Antonio Orefice, noto per la sua partecipazione nella serie cult di Rai2 “Mare Fuori,” condurrà lezioni di teatro coinvolgenti.

Leo Gassman guiderà gli studenti nel mondo del canto, mentre Joe Bastianich metterà alla prova le loro competenze in inglese.Raimondo Todaro, direttamente dalla Scuola di Amici 23 a Il Collegio 2023, intratterrà con lezioni di danze latino-americane, mentre BarbaScura X spiegherà i misteri della fisica.

Il corpo docente al completo

La didattica de Il Collegio 8 sarà supportata dalla tecnologia, con l’utilizzo di videocamere, proiettori, una sala computer, CD e DVD. Il cast di insegnanti includerà conferme come il Preside Bosisio e il Prof. Maggi, oltre al ritorno molto atteso della Prof. Maria Rosa Petolicchio, assente l’anno precedente a causa della sua partecipazione a Pechino Express.

Saranno affiancati dal resto del corpo docente, tra cui la Prof. Annamaria Petolicchio, il Prof. Carnevale, e il Prof. Callahan. Inoltre, ci saranno nuovi insegnanti come la Prof. Sha Zhu, che insegnerà il cinese, la Prof. Patricia Mobel Saconi per lo spagnolo, la Prof. Laura Serena per l’educazione fisica, e il direttore artistico Pietro Pignatelli.

A garantire il rispetto delle regole ci saranno i sorveglianti Lucia Gravante e Matteo Caremoli, pronti ad essere severi ma anche a offrire supporto ai ragazzi in difficoltà. Il bidello Enzo Marcelli farà il suo ritorno ne Il Collegio.