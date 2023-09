Chi sono gli alunni de Il Collegio 8? Riparte ufficialmente il docu-reality di Rai2 con protagonisti 23 nuovi giovani di età compresa tra i 14 ed i 17 anni e pronti ad essere catapultati nel 2001. All’epoca non erano ancora nati; come vivranno quel periodo? Come sarà per loro scoprire determinate tendenze?

Il Collegio 8, chi sono gli alunni della nuova edizione

Marta Battaglia, 15 anni, originaria di Resuttano (Cl), si sveglia ogni mattina con l’obiettivo di superare se stessa rispetto al giorno precedente. Parla fluentemente tre lingue, ha una passione per la matematica, e ama ballare. Il suo approccio disciplinato alla scuola la rende una studentessa eccellente, e i suoi professori la apprezzano molto.

Alessia Berchicci, conosciuta come “Klessa”, ha 14 anni ed è originaria di Montesarchio (Bn). È un’appassionata di K-Drama, con uno stile unico che la distingue dalle altre ragazze della sua città. Si esprime attraverso la musica, suona il piano, e coltiva la sua passione per il disegno e il cosplay. Nel suo futuro, vede se stessa come una giudice impegnata nella lotta per i diritti delle donne.

Flavio Bertuzzi, 15 anni, vive a Riccione ed è noto per essere un “ribelle” in classe. Ha un rapporto difficile con i professori e non segue le regole. Il suo obiettivo principale al momento è divertirsi, anche se i suoi genitori non sono d’accordo con il suo approccio alla vita.

Giorgia Ceccarelli, 16 anni, di Pisa, si considera la leader della sua classe ma non ama la scuola. Preferisce divertirsi con le sue amiche e ha una personalità decisa. Anche se è spesso scontrosa con i professori, spera che Il Collegio possa aiutarla a crescere.

Anita Pia Costanzo, 14 anni, di Succivo (Ce), è determinata e appassionata di musica. È una ragazza solare ma ha un carattere deciso e cerca sempre di influenzare gli altri con i suoi consigli.

Cecilia D’Ammassa, 15 anni, di Aquino (Fr), ama farsi notare e stare al centro dell’attenzione. Partecipa a sfilate e shooting fotografici e ha un grande amore per se stessa. È orgogliosa delle sue radici ciociare.

Helena Del Pozzo, 17 anni, di Messina, si considera una diva e una principessa. Ha una grande determinazione ma il suo carattere forte la rende difficile da avvicinare.

Enrico Di Clemente, noto come “Dicle,” scrive musica “Sad Trap” e lavora come barman dopo aver lasciato la scuola. Vuole dimostrare di potercela fare nel mondo della musica.

Luca Galise, 17 anni, di Cava de’ Tirreni (Sa), è un giovane sicuro di sé con un’aria da latin lover. Usa il suo fascino anche a scuola, ma potrebbe avere problemi con le verifiche senza sua madre a fargliele via mail.

Anna Garau, 15 anni, di Tonara (Nu), è una ragazza con idee forti ed è disposta a farsi espellere per difenderle. Vive in convitto per poter frequentare il liceo classico a oltre 70 km da casa ed è molto polemica.

Rocco Ryan Greco, 15 anni, di Gela (Cl), è un ragazzo iperattivo e irrequieto con una passione per la ginnastica, il ballo, e il karate. Vuole entrare nelle Forze Armate.

Guglielmo Grosso, 14 anni, di Napoli, è la mascotte dell’edizione. Conquista le persone con il suo aspetto furbo ma ingenuo e i suoi simpatici modi di dire. La sua più grande paura è che gli tolgano le merendine.

Carmelina Iannoni, 14 anni, di Roma. Si descrive come una persona allegra e simpatica, ma anche testarda e poco paziente. Tuttavia, è rispettosa delle regole e non va mai oltre i limiti. La sua madre è la showgirl Carmen Di Pietro, ma Carmelina ha la sua identità unica. Dedica molto tempo allo sport, praticando tennis, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto a livello agonistico. Ha una forte determinazione, e non sente la mancanza della madre.

Ilary Iolli, 15 anni, di Cassino (Fr). È una personalità forte e decisa, con una tendenza a essere impulsiva. Ha difficoltà a costruire rapporti con i professori e talvolta scappa di casa quando è arrabbiata. Ha persino organizzato uno sciopero della fame a scuola per protestare contro il cibo della mensa. Nonostante il suo carattere impetuoso, spera che Il Collegio la aiuti a canalizzare la sua rabbia e a seguire le regole.

Mahdi Khouya, 17 anni, di Vienne, Francia. Mahdi è una figura affascinante ed è nato in Italia da genitori marocchini. È un giovane dolce e romantico, ma il lavoro del padre li ha costretti a trasferirsi in Francia, separandolo dai suoi amici italiani. Spera che Il Collegio gli dia l’opportunità di fare nuove amicizie italiane. Non crede che questa esperienza cambierà radicalmente la sua personalità, nonostante i desideri di disciplina dei suoi genitori.

Daniele Marrone, 16 anni, di Cagnano Amiterno (Aq). Daniele è alto e amichevole, con una passione per le ragazze e i motori che supera il suo interesse per gli studi. Trascorre gran parte del suo tempo su uno scooter e sogna di entrare nella Polizia Stradale per lavorare con le auto, oltre a guidarle per le strade di Cagnano Amiterno.

Diego Natale, 16 anni, di Grosseto. È un amante della natura che ama prendere la bicicletta e esplorare la campagna circostante Grosseto. Si sente libero quando è in mezzo alla natura e preferisce i vecchi telefoni a tasti ai moderni smartphone. È un ragazzo fuori dagli schemi che cerca ragazze autentiche, lontane dalla superficialità.

Denise Pagani, 15 anni, di Costeggiola (Vr). È una ragazza sensibile e autoironica, nonostante possa sembrare un po’ estranea. Ha molti amici e la sua personalità aggregante la rende un punto di riferimento per gli altri. Anche se va bene a scuola, preferisce trascorrere il tempo con gli amici e organizzare scherzi.

Christopher Parolin, 16 anni, di Bassano del Grappa. Christopher si definisce uno spirito libero che ha lasciato la scuola due volte a causa dell’incapacità di stare seduto per lungo tempo in classe. Anche se sorride sempre, ha una storia personale complessa e spera che questa esperienza possa aiutarlo a tornare a studiare, nonostante la sua incertezza.

Giuseppe Puppio, 17 anni, di Cosenza. Giuseppe sembra essere un ragazzo ambizioso con uno stile distintivo. Desidera diventare una figura di successo e vuole rendere orgogliosa sua madre, anche se ama fare confusione e incolpare gli altri. La sua ambizione e il desiderio di stare al centro dell’attenzione potrebbero portarlo lontano.

Anna Rita Santeramo, 16 anni, di Barletta (BAT). Anna Rita è onesta su se stessa e si descrive come narcisista, permalosa ed egocentrica. Nonostante le sue peculiarità, ha molti amici e sogni di un futuro indipendente. A scuola va bene, ma preferisce uscire con gli amici e organizzare scherzi.

Frida Schiavi, 16 anni, di Brembate di Sopra (Bg). Frida è una ragazza italo-cubana che si impegna per eccellere in ogni aspetto della sua vita. È brava a scuola, apprezzata dai professori e vuole fare un anno di studio negli Stati Uniti. Il desiderio di perfezione deriva dalla sua paura di non essere abbastanza per gli altri.

Mirko Stellato, 17 anni, di Sant’Angelo in Formis (Ce). È un ragazzo vivace e casinista, soprannominato “Mirkotelli”. Preferisce le attività all’aperto e ha una forte personalità che lo ha messo spesso in cattiva luce con i professori. Non ama studiare e la sua famiglia spera che l’esperienza a Il Collegio lo aiuti a concentrarsi di più sugli studi. La sua abilità nel socializzare lo aiuta a integrarsi bene con gli altri.