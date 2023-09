Il Collegio 8: chi sono i 23 allievi ufficiali, fuori la figlia di un’ex Vippona

Saranno in tutto 23 i nuovi allievi che comporranno la classe de Il Collegio 8, in onda su Rai2 dal prossimo 24 settembre in prima serata. Tra poche settimane, dunque, inizierà ufficialmente il nuovo viaggio con i giovani protagonisti alle prese con studio, prove, test e non solo.

Il Collegio 8: ecco chi sono i 23 allievi

Sarà Stefano De Martino, per la prima volta, la voce narrante del docu-reality e che narrerà le gesta dei 23 allievi catapultati nel 2001. Ma chi sono i 23 allievi de Il Collegio 8? Non mancano le sorprese che in questo caso sono caratterizzate da un’assenza: quella della figlia di Matilde Brandi, Aurora Costantini. Nel cast invece Carmelina Iannoni, figlia di un’altra ex Vippona, Carmen Di Pietro. Ecco di seguito tutti gli altri.

Marta Battaglia, giovane di 15 anni originaria di Resuttano, in provincia di Caltanissetta, ha un solo obiettivo nella sua vita: migliorarsi costantemente rispetto al giorno precedente. Oltre a padroneggiare tre lingue, nutre una grande passione per la matematica, ma la sua vera passione è la danza. Marta ritiene che lo studio sia fondamentale per il suo percorso di crescita, e questo le ha permesso di sviluppare un rapporto speciale con i suoi insegnanti. Non sopporta invece quei compagni di classe che causano problemi. Su Instagram conta quasi 1600 seguaci.

Alessia Berchicci, originaria di Montesarchio, in provincia di Benevento, è una quattordicenne a cui tutti si riferiscono affettuosamente come “Klessa”. Appassionata di K-Drama, si distingue dagli altri coetanei per il suo stile unico. Possiede un notevole talento artistico: ama cantare, rap in coreano, suonare il piano e dedicarsi al cosplay. Il suo sogno nel cassetto è diventare una giudice per difendere i diritti delle donne.

Flavio Bertucci, quindicenne di Riccione, è l’archetipo del giovane ribelle. Oltre a un rapporto conflittuale con la scuola, nutre una profonda avversione verso i suoi insegnanti. Afferma di seguire sempre la sua strada e non presta attenzione alle opinioni altrui. La sua principale priorità è vivere la vita secondo le sue regole, nonostante il disappunto dei genitori.

Giorgia Ceccarelli, sedicenne originaria di Pisa, non sembra interessata a nulla tranne che divertirsi con le sue amiche. La madre la considera una giovane problematica, dato che è incline a parlare spesso e rispondere male agli insegnanti. Ha collezionato ben 30 richiami a scuola e persino una sospensione, che l’ha portata alla bocciatura. La speranza è che l’esperienza al Collegio possa aiutarla a maturare. Su Instagram, conta 2510 seguaci.

Anita Pia Costanzo ha appena 14 ma nonostante questo si considera dotata di una determinazione degna di un adulto. Viene da Succivo, in provincia di Caserta, e frequenta il Liceo delle Scienze Umane. È appassionata di musica, un interesse che condivide con suo padre. Anita è solare, aperta e molto sensibile, ma ha anche un carattere deciso che la porta a difendere le proprie convinzioni. Non vuole che le sue opinioni influenzino le scelte degli altri, ma vuole che le persone scelgano con attenzione. Attualmente, ha solo 80 seguaci su Instagram.

Cecilia D’Ammassa, 15 anni, proviene da Aquino, in provincia di Frosinone, ed è determinata a farsi notare. Ha una chioma bionda invidiabile che non ha mai tagliato, e teme che al Collegio le possano chiedere di farlo. Adora divertirsi e mostra una predisposizione alla pigrizia, ma non rinuncia mai a sfilate e sessioni fotografiche. È consapevole della sua bellezza e si ammira allo specchio. Su Instagram, ha quasi 1800 seguaci.

Helena Del Pozzo si considera una diva senza rivali. Ha 17 anni ed è originaria di Messina. La sua forte determinazione è stata un punto di attrito con suo padre, un poliziotto, che ha dovuto accettare a malincuore la sua decisione di partecipare al Collegio senza il suo consenso. Helena è dotata di un carattere forte, ma spesso ha difficoltà a stabilire legami con gli altri. Su Instagram, conta circa 3800 seguaci.

Enrico Di Clemente, 17 anni di Carpi, viene soprannominato “Dicle” nel mondo della musica, sua grande passione. Con il suo genio creativo, scrive musica del genere “Sad Trap” e utilizza la sua arte per esprimere i suoi sentimenti. Pur essendo barman di professione, ha deciso di abbandonare la scuola nonostante l’opposizione dei genitori. Arriva al Collegio con l’obiettivo di dimostrare a tutti di poter completare il percorso. Su Instagram conta circa 2500 seguaci.

Luca Galise, 17enne di Cava de’ Tirreni, si autoproclama un latin lover egocentrico e sicuro di sé. Afferma di essere il centro dell’attenzione quando va in discoteca e ama rompere le regole. Desidera vivere la sua vita senza restrizioni, nonostante il dissenso dei suoi genitori. Su Instagram, vanta oltre 12.000 seguaci.

Anna Garau, originaria di Tonara, in provincia di Nuoro, è una giovane di 15 anni con una determinazione straordinaria. Dedica un’enorme importanza alle sue idee e è disposta persino a rischiare l’espulsione pur di portarle avanti. Non si ferma di fronte a nessuna sfida, come dimostra la sua decisione di frequentare il liceo classico, che dista oltre 70 km dalla sua casa. Anna è nota per il suo spirito polemico e la sua convinzione che l’ultima parola debba sempre essere la sua. È un’attivista emotiva che si impegna in varie cause, dall’ambiente allo sfruttamento minorile, e aspira a lavorare per l’ONU nel futuro. Il suo profilo Instagram conta circa 1500 follower, dove condivide la sua passione per le questioni sociali.

Rocco Ryan Greco è un adolescente di 15 anni proveniente da Gela (CL) con una personalità estroversa e un atteggiamento da playboy. Ritiene di essere talentuoso in ogni cosa, ma la scuola è un argomento che preferisce evitare in quanto gli provoca mal di testa. Rocco è irrequieto e iperattivo, avendo praticato ginnastica artistica, ballo e karate, dove si vanta di essere diventato campione del mondo. Il suo sogno futuro è entrare nelle forze armate.

Guglielmo Grosso, di origini napoletane, è il più giovane allievo del Collegio e sa come conquistare tutti al primo sguardo con la sua espressione tra il furbo e l’ingenuo. Questa capacità gli permette di cavarsela in qualsiasi situazione. Ha persino un soprannome, “Cubrigado,” che gli è stato dato dopo aver segnato un gol inaspettato. La sua più grande paura al Collegio è che gli vengano confiscate le merendine, ma ha già un piano per nasconderle. Il suo profilo Instagram ha meno di 700 follower, ma Guglielmo è sicuramente un ragazzo con un talento speciale per destreggiarsi nelle situazioni più complesse.

Carmelina Iannoni, da Roma, è la figlia di Carmen di Pietro e ha 14 anni. La sua personalità è descritta come allegra, simpatica, testarda e poco paziente, ma rispettosa delle regole. Ha sempre una risposta pronta e non ama svolgere i compiti domestici. Dedica molto tempo allo sport, praticando tennis, ginnastica artistica, pallavolo e nuoto a livello agonistico. Ciò che non le mancherà al Collegio è sua madre. Su Instagram, ha 11.200 seguaci.

Ilary Iolli, 16enne di Cassino, è una ragazza determinata e impetuosa, senza mezze misure. Non ha costruito buoni rapporti né con i professori, né con i genitori, e ha spesso scelto di fuggire da casa. Ha perfino organizzato uno sciopero della fame a scuola per protestare contro il cibo della mensa. Si unisce al Collegio con la speranza di riuscire a gestire la sua rabbia. Su Instagram, conta più di 1700 seguaci.

Mahdi Khouya è nato in Italia da genitori marocchini e proviene da Vienne. A causa di una trasferta lavorativa del padre, ha dovuto lasciare Bologna, perdendo così tutti i suoi amici. Al Collegio, spera di fare nuove amicizie tra i compagni, mentre i suoi genitori confidano che questa esperienza possa insegnargli la disciplina. Attualmente, Mahdi ha 17 anni.

Daniele Marrone, 16 anni, si trova bene in compagnia di chiunque. Le sue passioni principali sono due: le ragazze e i motori, a dispetto dei libri e dell’apprendimento teorico. Ha l’obiettivo di un giorno entrare nella Polizia Stradale per lavorare con le auto, non solo sulle strade di Cagnano Amiterno (AQ), dove vive. Il suo profilo Instagram vanta più di 1500 follower.

Diego Natale, noto come il “lupo del bosco,” ama esplorare i luoghi aperti di Grosseto in bicicletta e immergersi nella natura. Questo sedicenne ama distinguersi dalla massa, soprattutto perché preferisce i vecchi telefoni cellulari a tastiera agli smartphone, che considera adatti solo agli “zombie”. Predilige le ragazze autentiche rispetto a quelle sofisticate.

Denise Pagani ha 15 anni ed è originaria di Costeggiola, un piccolo paese con appena 560 abitanti che lei considera “dimenticato da Dio”. Denise è sensibile e autoironica, un’abile aggregatrice naturale, ma spesso è considerata un “outsider”. Afferma di avere così tanti amici da poter fondare uno stato indipendente, simile a Città del Vaticano. Va bene a scuola, ma preferisce trascorrere il tempo libero con gli amici e organizzare scherzi. Il suo profilo Instagram conta poco meno di 500 follower.

Christopher Parolin ha 16 anni ed è originario del Veneto, precisamente da Bassano del Grappa. Ha abbandonato la scuola due volte a causa della difficoltà a rimanere seduto per ore tra quattro pareti. Ha vissuto esperienze intense e il Collegio potrebbe rappresentare per lui, che si definisce uno spirito libero, un’opportunità di crescita. È ciò che spera sua madre. Il suo profilo Instagram conta 1330 follower.

Giuseppe Puppio è un diciassettenne originario di Cosenza con un affetto particolare per il suo caratteristico ciuffo di capelli. Sogna di diventare Presidente della Repubblica per rendere orgogliosa sua madre, anche se ammette di non conoscere nemmeno l’inno nazionale. Nei momenti difficili, cerca sempre di mantenere un comportamento impeccabile. Con grande ambizione, afferma con fiducia: “Sono così determinato che potrei addirittura prendere il posto del Preside Bosisio al mio Collegio”. Sul suo profilo Instagram vanta una seguace di 1720 persone.

Anna Rita Santeramo proviene dalla Puglia, più precisamente da Barletta (BAT). A soli 16 anni, è nota per la sua franchezza nel dire sempre ciò che pensa, evitando qualsiasi ambiguità. Sebbene possa sembrare narcisista, permalosa, egocentrica, inaffidabile, vendicativa, lunatica, instabile e litigiosa, Anna Rita respinge il giudizio basato sulle apparenze e preferisce essere direttamente giudicata.

Frida Schiavi, 16 anni, è originaria di Brembate di Sopra (BG) ed è di origini italo-cubane. La sua costante aspirazione è quella di eccellere in ogni ambito, principalmente per superare la sua paura di non essere abbastanza per gli altri. È una studentessa brillante, apprezzata dai professori e dai compagni di classe, e ha anche una storia nel mondo dell’atletica a livello agonistico. Frida è una scout che sogna di studiare negli Stati Uniti. Sul suo profilo Instagram, può vantare oltre 1200 seguaci.

Mirko Stellato, diciassettenne di Sant’Angelo in Formis (CE), è noto come “Mirkotelli”, un mix tra il suo nome Mirko e il suo idolo Balotelli. Pur mostrando scarsa inclinazione allo studio e riluttanza nell’aiutare nella pescheria di famiglia, Mirko è spesso oggetto di richiami da parte dei professori per il suo comportamento turbolento in classe. Il suo profilo Instagram conta più di 1300 seguaci.