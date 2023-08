Le figlie di due ex Vippone verso Il Collegio: chi sono Carmelina Iannoni e Aurora Costantini

Si chiamano Carmelina Iannoni e Aurora Costantini e potrebbero essere due future concorrenti de Il Collegio. Il docu-reality amato dai più giovani, quest’anno ha deciso di dare spazio anche ad alcuni “volti noti”, o meglio “figli di”. Le due ragazze, infatti, sono figlie di due ex protagoniste del GF Vip e nel dettaglio, rispettivamente, di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi.

Due ‘figlie’ di nel cast de Il Collegio?

Proprio alla luce della popolarità conquistata negli anni dalle loro mamme celebri, anche Carmelina e Aurora si sono avvicinate al mondo dello spettacolo, guadagnandosi copertine e qualche ospitata televisiva.

Non è chiaro se le due giovani aspiranti collegiali le ritroveremo o meno nel cast del docu-reality, ma ciò che è certo è che entrambe hanno preso parte ai casting per la nuova edizione, come testimonia il video di RaiPlay.

Per conoscere tutti i giovani concorrenti della prossima, ottava, edizione de Il Collegio dovremo attendere il 24 settembre, quando esordirà con la prima puntata.

Carmelina Iannoni e Aurora Costantini: chi sono

Carmelina Iannoni, figlia di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, oltre a qualche copertina con la mamma, si è fatta conoscere anche in occasione della partecipazione della madre Carmen Di Pietro e del fratello Alessandro a L’Isola dei Famosi, in qualità di ospite in studio. Ha 15 anni e vive a Roma con la famiglia.

Aurora Costantini è invece la figlia di Matilde Brandi nonché una delle due gemelle nate dalla relazione con Marco Costantini. Nel corso della partecipazione della madre al GF Vip, il pubblico ha fatto la conoscenza della figlia Aurora, comparsa in alcuni video destinati alla showgirl.

CLICCA QUI per il video del provino