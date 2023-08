Prenderà ufficialmente il via il prossimo 24 settembre la nuova edizione de Il Collegio 8, per la prima volta in onda nel prime time domenicale di Rai2. Il docu-reality quest’anno sarà caratterizzato da numerose novità, a partire dai concorrenti ma non solo. Cambia anche la location, oltre che l’anno, ed assisteremo anche ad un atteso ritorno.

Concorrenti Il Collegio 8: anche la figlia minore di Carmen Di Pietro?

La storica prof di matematica e scienze, Maria Rosa Petolicchio, è pronta a tornare nel suo ruolo durante Il Collegio 8, dopo l’assenza della passata edizione per via del suo impegno con Pechino Express 10. Mentre restano in dubbio ancora gli altri prof, cosa sappiamo dei concorrenti?

A fornirci alcune indicazioni interessanti ci ha pensato il portale BlogTvItaliana, secondo il quale nel cast potrebbe esserci la figlia di una famosa ex Vippona, Carmen Di Pietro. La giovane è Carmelina Iannoni, figlia minore della showgirl che di recente è stata scartata insieme al figlio Alessandro dal rinnovato Grande Fratello. Ecco cosa si legge in merito:

Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’esterno dello stabile le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali de Il Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro.

Ad oggi sappiamo inoltre che potrebbero esserci anche alcuni famosi TikToker. Il programma, inoltre, avrà una nuova location, ovvero il Collegio San Francesco di Lodi. Le sei puntate saranno ambientate nel 2001 e lo studente più bravo vincerà una borsa di studio del valore di 13.990 euro, corrispondente ad un periodo di formazione di sei mesi in una scuola superiore americana.