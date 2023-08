Se l’indiscrezione fosse vera, sarebbe il caso di festeggiare. Con i cambiamenti in atto previsti per la prossima edizione del Grande Fratello 2023, ce ne sarebbe uno che andrebbe a coinvolgere direttamente i fandom. Secondo le indiscrezioni emerse, pare proprio che i vertici Mediaset abbiano intenzione di mettere a punto un rigido regolamento per la nuova edizione del GF, sempre meno social.

Grande Fratello 2023, il regolamento che coinvolge i fandom

Niente trash, regole rigide, rigore, disciplina: sarebbe quanto richiesto da Pier Silvio Berlusconi ai futuri nuovi concorrenti del Grande Fratello. Secondo le regole imposte ai gieffini, questi ultimi saranno obbligati a collaborare alle faccende domestiche, limitare i comportamenti provocatori anche sul piano sessuale. Al bando ogni forma di volgarità, dunque.

Il rigido regolamento però, non riguarderebbe solo il futuro cast del Grande Fratello ma anche i telespettatori sarebbero chiamati a rispettarlo, secondo quanto svelato dal blogger e autore tv Gianluca Paganotti tramite la pagina MondoTv24.

Al fine di evitare le vergognose diatribe a cui abbiamo assistito nelle ultime edizioni (noi stesse abbiamo subito minacce sui social da fandom un po’ troppo sopra le righe), i vertici Mediaset minacciano la squalifica del loro beniamino:

Questo Grande Fratello sarà meno social dei precedenti. Attenzione alle pagine ‘fans’ che litigano tra di loro, potrebbero vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip.

Cambierebbe anche la visibilità post reality. Stop a ospitate eccessive nei salotti tv e alle interviste random sulle varie testate giornalistiche, secondo quanto previsto dal contratto, sempre secondo le indiscrezioni: