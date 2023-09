Ci sarà anche Carmelina Iannoni nella nuova edizione del docu-reality di Rai2, Il Collegio. Figlia di Carmen Di Pietro e Giuseppe Iannoni, la giovane ha 14 anni e si prepara per la sua prima esperienza televisiva. Nel video di presentazione caricato su RaiPlay è presente anche la celebre madre, la quale di recente ha preso parte all’Isola dei Famosi con il figlio maggiore Alessandro e prima ancora del GF Vip.

Nonostante la giovane età, Carmelina Iannoni ha dimostrato di avere le idee molto chiare e nel corso della sua presentazione ha parlato anche della madre e si è mostrata con il fratello Alessandro:

Ciao, sono Carmelina, ho 14 anni e mi impegno moltissimo nella scuola. Ho la media del 7 e sono bravissima in matematica. Dentro sono molto dolce, emotiva e simpatica, però ho un carattere molto forte e infatti se una persona mi fa arrabbiare, divento una bestia. Mia mamma è Carmen Di Pietro, per chi non lo sapesse. È una showgirl, ha fatto molti reality.

A parlare di Carmelina è stata anche Carmen Di Pietro che ha commentato:

Carmelina è una ragazza intelligente, volenterosa, però vorrei che facesse più i servizi di casa, tipo spolverare, passare l’aspirapolvere, fare la lavatrice. Non sa fare niente. A volte mi fa arrabbiare perché magari le do dei consigli da mamma e lei non li accetta.

Nel frattempo, se Carmelina Iannoni farà parte de Il Collegio, a criticare aspramente la produzione è stata un’altra ‘figlia di’ che tuttavia si è vista fuori dal reality. lei è Perla Maria, figlia dell’ex Vippona Maria Monsè, che su TikTok ha affidato il suo duro sfogo:

Ho ricevuto una valanga di messaggi in cui mi chiedevate perché non ho fatto i provini avendo mia madre che lavora in tv e considerando che quest’anno hanno preso i figli dei vip. Il motivo per il quale non avete mai visto figli di Vip a Il Collegio è legato a una regola secondo la quale i figli dei Vip non possono partecipare. Quest’anno ho fatto un tentativo, mi sono iscritta ai casting senza specificare di essere figlia di Maria Monsè. Pensavo non si sarebbero accorti che sono la figlia di un personaggio che lavora in tv.

Quando il mio agente è andato a comunicare che mi ero iscritta ai casting, gli autori gli hanno fatto presente che sapevano che fossi la figlia di Maria Monsè e gli hanno detto ‘Che cosa si iscrive a fare? Sapete benissimo che i figli dei Vip non possono partecipare’. Quindi mi sono messa l’anima in pace.