“Andrea Damante presenta Ignazio Moser in disco come single”. Questa l’indiscrezione che emerge da Amedeo Venza, esperto in gossip che su Instagram ha lanciato questa bomba niente male sull’ex (?) di Cecilia Rodriguez.

“Ignazio Moser è single”, Damante lo presenta in questo modo

Proprio Ignazio Moser, in Sardegna con Damante, ha smentito il gossip che lo voleva alle prese con un flirt tra le braccia di Anna Safroncik. In quella occasione, però, l’ex ciclista con la passione per il vino, non ha smentito la crisi con Cecilia Rodriguez, evitando l’argomento:

Allora sono alcuni giorni che stanno girando delle notizie che, chiamarle false forse ancora è quasi poco. Sono delle grandi put****te. Chiedo a tutti a questi grandi personaggi che si definiscono giornalisti di informarsi un po’ meglio prima di scrivere certe cose e quando ci sarà qualcosa da dire, ve lo dirò io. Buona vacanza!

Anche la Safroncik ha smentito l’indiscrezione:

L’eleganza non è solo un fattore estetico… La classe risiede nel rimanere al di sopra delle stupide provocazioni e di meschini gossip. Ma quando è troppo è troppo! Cedo di un solo passo sulla mia riservatezza per togliervi ogni dubbio: sono in vacanza con il mio ragazzo! Non possiedo il dono dell’ubiquità… Quindi attenti alle fake news! Baci a tutti quelli che mi vogliono bene. Buon ferragosto.

Intanto Cecilia Rodriguez non si è ancora espressa sull’argomento anche se, proprio ieri, aveva smesso di seguire Ignazio sui social per poi seguirlo nuovamente dopo poco tempo. La crisi, quindi, pare ufficiale.