L’annuncio delle nozze di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ha fatto gioire i numerosi fan della coppia. Con il video della proposta di matrimonio, infatti, sono stati messi a tacere una volta per tutte i pettegolezzi e le voci di crisi che, ad intermittenza, hanno caratterizzato i gossip sul loro conto.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sposano: come ha reagito il padre di lui

Ma come ha reagito la famiglia di Ignazio Moser all’annuncio delle nozze tra il figlio e Cecilia Rodriguez? Se Belen, testimone della futura sposa, ha manifestato tutta la sua felicità per il lieto evento che presto vedrà protagonista la coppia, differente sembra essere stata la reazione del padre di Ignazio.

Francesco Moser, padre del futuro sposo, in una intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna ha detto la sua sulle prossime nozze:

Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio. Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare. Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restarlo tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene.

Un commento che a qualcuno è sembrato particolarmente freddo e distaccato rispetto a quello che, teoricamente, dovrebbe rappresentare uno dei giorni più importanti e felici per un figlio.

Vero è che l’ex campione di ciclismo è sempre stato molto riservato quando si tratta di dinamiche familiari, quindi non è detto che, in fondo, non sia anche lui felice per la notizia.

