Jessica e Barù, un tira e molla senza fine che sta appassionando gli estimatori del Grande Fratello Vip. Avete presente, quando alle elementari, il vostro compagno di classe vi tirava le trecce? Voi eravate convinte che lui vi “odiasse” mentre in realtà si stava semplicemente innamorando.

“Ho capito tutto”, Jessica e Barù: finalmente la verità dopo i tira e molla

Vi ho fatto questo esempio per comprendere meglio l’atteggiamento di Barù di fronte alle telecamere del GF Vip. In presenza dell’occhio indiscreto del reality show, dice di non voler salvare Jessica e afferma che la princess non è il suo tipo e che fuori dalla Casa non la vedrà.

Dopo aver costruito una capanna tutta per loro, invece, le cose cambiano decisamente.

Stamattina Jessica, chiacchierando con Manila e Miriana, ha raccontato cosa è accaduto con Barù dopo aver trascorso un po’ di tempo in sua compagnia:

Era tutto ciò che avevo già capito. Se ci fidanzeremo quando usciremo da qui? Questo non lo so, però sicuramente ci vedremo.

questa loro serenità e felicità di oggi non ha prezzo. ♥️ #jerù

M: “Ma almeno hai capito qualcosa”

J: “Ho capito tutto. Non ha parlato con mezze frasi finalmente.”

M: “Ma avevo ragione io”

M: "Ma avevo ragione io"

J: "NO!" MANILA PRENDITELA NDER CULO#jeru