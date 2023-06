Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes, le ha fatto una sorpresa durante l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi. Tuttavia, in zona nomination Gian Maria Sainato ha sganciato una bomba mettendo in discussione il loro amore.

Helena, quando eravamo sull’Isola di Sant’Elena mi ha detto che conosce questo Carlo da soli tre mesi. E poi ha detto che lei è innamorata di un altro uomo. Di un suo ex fidanzato con cui è stata otto anni. Chiedete anche agli altri, ha detto a tutti la stessa cosa.

Dopo la confidenza (choc) di Sainato, Corinne Clery ha subito smentito le sue parole.

Carlo Motta, fidanzato di Helena, ha condiviso alcuni ricordi (confermando di conoscere la modella non da tre mesi ma da molto di più) ed ha aggiunto (video in apertura):

Volevo complimentarmi con Mazzoli e con Gian Maria che si sono inventati una storia di comune accordo.

E non può essere altrimenti perché quando una cosa è falsa e la dicono due persone diverse è perché ci si è messi d’accordo di dire una bugia.

Non so perché, evidentemente è così…Nulla, le mie storie precedenti rispondono e non c’è niente da aggiungere. Questo è.