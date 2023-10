Sono stati in tanti a commentare l’ospitata del padre di Heidi al Grande Fratello e le conseguenze che il suo intervento ha avuto sul percorso nella Casa della giovane, la quale ha poi deciso di abbandonare il reality. Molti si sono schierati contro il genitore, contestando il suo atteggiamento da “padre-padrone”, ma c’è anche chi invece ha ritenuto giusto il suo comportamento.

Stiamo parlando dell’ex concorrente del GF Vip, Elenoire Ferruzzi, la quale è intervenuta al programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchesa Baracchi e le cui dichiarazioni sono state riprese dalle colleghe di IsaeChia.it:

La Ferruzzi, che ha ammesso di non seguire il GF, ha poi ascoltato lo sfogo avuto da Massimiliano Varrese con Ciro Petrone in cui scoppia a piangere svelando che entrambi sarebbero innamoratissimi l’uno dell’altra ed ha detto la sua:

Lui è tutta una finzione che non se ne può più, tutto falso. Il papà di Heidi non è stato eccessivo, io avrei fatto la stessa cosa. Per fortuna c’è qualcuno che ha un briciolo di cervello e ha capito che poteva essere una manipolazione e ha salvato quella ragazza prima che avrebbero riversato tutto l’odio su di lei quando usciva, così come è successo per noi. Ha dimostrato intelligenza, sensibilità e non si è fatta intaccare da quel gioco, tutti dovrebbero essere così.