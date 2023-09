Massimiliano Varrese ha ufficialmente confermato il suo interesse nei confronti di Heidi Baci che, sapientemente, cerca di dribblare la corte del coinquilino del Grande Fratello.

Massimiliano fa una proposta “shock” ad Heidi ma lei rifiuta

Durante una sessione in zona bagno con Massimiliano, Fiordaliso e Ciro, proprio Heidi ha scherzato parlando di ghosting che, per ovvie ragioni, non può mettere in atto nei confronto dell’attore:

Non posso fare ghosting per la prima volta nella mia vita. Che cos’è? Sparire! Non rispondo più… Devi sfogarti? Chiama Piera!

Heidi nemmeno si può lavare che arriva il paraguru ad asfissiare “nemmeno posso fare ghosting qui dentro, chiama piera” 🤦‍♀️ #grandefratello pic.twitter.com/RraSX1eHts — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) September 23, 2023



Massimiliano poi, chiacchierando con Heidi e Ciro, le ha fatto una proposta:

Possiamo andare a parlare senza microfoni da qualche parte?

Heidi, anche in questo caso, ha rispedito l’approccio al mittente:

No, senza microfoni no. Cosa devi dirmi? Io non ho nulla da nascondere. Cosa abbiamo da nascondere? Io vorrei tranquillità e risate ed invece tu sei un’anima in pena. Perché sei nervoso? Mamma mia sta esplodendo. A me il fatto che mi ha ignorato mi è indifferente onestamente ma perché in una casa dobbiamo avere… cioè, ignorarci proprio!

Heidi, vuoi sapere perché Massimiliano è un’anima in pena? Semplicemente perché il suo orgoglio da maschio è stato ferito dal tuo rifiuto.