Guendalina Tavassi, dopo l’aggressione e l’occhio nero, è tornata sui social per spiegare l’accaduto (solo in parte) e rispondere alle curiosità dei follower, compresi coloro che si sono giustamente preoccupati per lei.

Non posso raccontare purtroppo quello che è successo, perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo, chi è stato, perché purtroppo non posso dirlo.

Guendalina Tavassi esordisce in questo modo e poi spiega cosa farà da domani:

Da domani Guendalina si ritrucca completamente, si metterà un filtro, non solo su Instagram, ma, come ho sempre fatto, anche nella vita. Perché purtroppo o per fortuna ho sempre cercato di mascherare, di sorridere, di reagire in questo modo. Quindi delle volte non vengo capita, delle volte si può pensare che uno stia scherzando, che non sia vero. Non è così, perché ognuno ha un suo modo di reagire. Io ho sempre agito in questo modo perché forse nella vita ne ho passate talmente tante, forse troppe, che non ho più le lacrime.

La Tavassi confida il suo malessere e conclude lanciando un messaggio:

La vita va avanti ragazzi, non dovete permettere a nessuno di rovinare la vostra vita e di fermare tutto ciò che di bello state facendo. Vorrei anche dire a delle persone che cercano visibilità, popolarità e che penso stiano continuando a sposare un reato penale, che se sanno la verità che la dicano. Magari la dicessero la verità, dato che io non posso parlarne ed è tutto in mano agli avvocati.

Lo sfogo VIDEO per intero vi aspetta in apertura dell’articolo.

Nel frattempo, l’ex compagno Remo Nicolini (padre della prima figlia Gaia), ha commentato su Instagram: