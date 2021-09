L’ex gieffina e influencer Guendalina Tavassi da alcuni giorni è scomparsa dai social, dopo aver confermato di essere rimasta vittima di una aggressione. Un brutto episodio di violenza che anche la figlia aveva denunciato sui social e che le aveva provocato un occhio nero ben visibile da alcuni scatti.

Con il passare del tempo, Guendalina Tavassi si sta riprendendo e durante questo momento difficile può contare sulla vicinanza del fidanzato, l’imprenditore Federico Perna, il quale in questi giorni le è rimasto costantemente al fianco.

Sui social il giovane ha postato una foto insieme nella quale Guendalina prova a sorridere, nonostante il periodo difficile e i segni ancora ben visibili attorno all’occhio tumefatto. Nella Story Federico Perna ha scritto:

La cosa che amo più di te è che non perdi mai il sorriso. Per me, anche così, rimani sempre la più bella del mondo.