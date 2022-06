Guendalina Tavassi, così come ha svelato intervistata da FanPage, sarà ospite dell’Isola dei Famosi proprio perché, esattamente come spiegato dall’ex naufraga, è stata lei a non firmare il prolungamento del contratto.

Guendalina Tavassi torna all’Isola dei Famosi

Inizialmente si era vociferato che fosse stata la produzione del reality show a non voler fornire dei nuovi contratti ma, proprio Guendalina, ha svelato come sono andate realmente le cose:

Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo.

La Tavassi, nelle sue storie di Instagram, ha confermato che stasera sarà in studio per fare una sorpresa ad Edoardo:

In tutto questo devo scegliere pure un vestito, perché finalmente sarò in puntata e devo fare una sorpresa a Edoardo. Quindi mi raccomando tutti collegati con l’Isola.

Guendalina Tavassi annuncia la sua presenza in studio questa sera e una sorpresa per il fratello Edoardo #isola pic.twitter.com/CjKFj8Xt0N — disagiotv (@disagio_tv) June 6, 2022

Le anticipazioni di stasera

Saranno presenti in studio gli ex naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: la conduttrice Ilary Blasi avrà bisogno della loro complicità per organizzare due scherzi: uno scherzo a Carmen Di Pietro e un altro scherzo a Edoardo Tavassi. Ospiti in studio anche Blind e Licia Nunez.