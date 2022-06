Guendalina Tavassi dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi ad un mese dalla finale del prossimo 27 giugno, torna sui social e lancia una bella frecciatina nei confronti di Laura Maddaloni, sua ex collega di reality show.

Laura Maddaloni la più forte? Guendalina Tavassi le lancia una frecciatina

Raggiunta da The Pipol TV, l’ex concorrente dell’Isola ha raccontato di sentirsi la vincitrice morale (e non ha tutti i torti): “Il vincitore morale di questa edizione… sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse troppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle ba**e, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola”.

Spazio poi, per una bella frecciatina nei confronti di Laura Maddaloni:

Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però.

Oggi Guendalina sarà ospite di Pomeriggio 5: avrà modo di scontrarsi con la moglie di Clemente Russo spesso nel salotto di Carmelita? Staremo a vedere cosa succederà!