Perché Guendalina Tavassi è assente all’Isola dei Famosi? Ecco la verità

Per quale motivo Guendalina Tavassi non è stata e non sarà (al momento) nello studio dell’Isola dei Famosi per commentare le dinamiche degli ex colleghi? La verità arriva da FanPage che ha avuto modo di parlare con la diretta interessata.

Perché Guendalina Tavassi è assente all’Isola dei Famosi?

Il contratto scadeva il 23 maggio, data in cui sarebbe dovuto finire il programma. Quando l’Isola ha scelto di prolungare, ci sono stati forniti nuovi contratti con un prolungamento di un mese e mezzo che non ho firmato perché altrimenti non sarei potuta andare via. Chiaro che se volessero invitarmi, possono farlo.

Gli autori dell‘Isola, quindi, gli avevano fornito dei nuovi contratti ma loro hanno scelto di non firmarli (inizialmente si era vociferato che la produzione non avesse voluto farlo).

FanPage prosegue con le precisazioni:

I naufraghi che hanno scelto di proseguire, hanno firmato un contratto ex novo con una nuova data di scadenza. Per coloro che hanno deciso di non proseguire, invece, il contratto è automaticamente cessato il 23 maggio scorso. È per questo motivo che i 4 naufraghi rinunciatari non sono stati presenti in studio (e non lo saranno nemmeno nella puntata di stasera, salvo colpi di scena). Resta in piedi, tuttavia, la possibilità che il programma inviti i naufraghi rinunciatari per un’intervista o un’apparizione in studio post percorso sull’Isola.

Per questo motivo, quindi, qualora decidessero di invitare Guendalina Tavassi (per la finale oppure per dare il suo sostegno ad Edoardo), il compenso con molta probabilità verrebbe valutato nel famoso “gettone” per gli ospiti.