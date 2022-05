Grande mistero su Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind assenti all’Isola dei Famosi 2022 durante la diretta di ieri sera: li ritroveremo in studio?

A svelare un croccante retroscena ci pensano i colleghi di Biccy, raccontando che, probabilmente, alcuni di loro potrebbero sparire dai radar per via di un contratto:

Una fonte molto vicina ad uno di loro quattro ha contattato Biccy.it ed ha dichiarato apertamente che gli autori del reality non gli hanno voluto fare un nuovo contratto per presenziare in studio insieme agli altri naufraghi eliminati. Chi si ritira, infatti, perde il diritto di presenziare in studio percependo il proprio cachet.