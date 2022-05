Alessandro Iannoni ha passato il suo primo sabato sera lontano da mamma Carmen Di Pietro dopo vent’anni. Il giovane ha abbandonato volontariamente l’Isola dei Famosi per rituffarsi sui libri e dare tre esami entro giugno.

Alessandro Iannoni senza Carmen Di Pietro dopo l’Isola

Comunque ragazzi devo sfruttare queste sere perché penso che sia il mio primo sabato sera in cui non devo avvisare mia madre per dirle quando parto da casa, quando arrivo in un posto e quando torno. Un altro po’ e la devo avvisare pure quando devo pisci*re!

Alessandro, ti si vuole molto bene.

Stasera, come già anticipato, non vedremo Iannoni in studio per tifare Carmen Di Pietro in quanto, come promesso, si è già rimesso sui libri:

Ok ragazzi è lunedì, giorno della diretta. Bellissima giornata per carità ma mi tocca studiare e devo dare tre esami entro giugno e non so niente… Bene! Sto nella merd*!

Guendalina Tavassi commenta

Anche Guendalina Tavassi ha dedicato un pensiero alla sua amica. A cena in un ristorante romano, la ex concorrente dell’Isola ha salutato la mamma di Alessandro Iannoni: