Guenda Goria, ex gieffina nonché grande amica di Delia Duran e Alex Belli, si è spesso esposta in favore della modella e attrice venezuelana durante il famoso ed ormai (grazie al cielo) archiviato triangolo che ha visto coinvolta anche Soleil Sorge. Questa volta però, in occasione dell’eliminazione dell’influencer nel corso del televoto flash, non si è potuta esimere dal dire la sua.

Guenda Goria, amica di Delia, interviene dopo l’eliminazione di Soleil

Anche per Guenda Goria l’eliminazione di Soleil Sorge dal GF Vip è sembrata un’assurdità, unendosi così al coro precedentemente sollevato da Dayane Mello e da Manila Nazzaro. Intervenendo nelle sue Instagram Stories, l’ex gieffina ha commentato:

Sinceramente meritano la finale sia Davide Silvestri che Soleil Sorge. Pensare che Soleil non sia in finale è assurdo. E’ stata la grande protagonista di questo Grande Fratello Vip.

Quindi ha voluto fare delle precisazioni (rivelatesi in parte vane dal momento che sui social è stata successivamente attaccata per il suo commento):